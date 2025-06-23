Средняя пенсия россиян составила 23,5 тысячи рублей
23 июня 202503:01
В России средняя пенсия составила около 23,5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.
Таковы данные на 1 апреля 2025 года. 1 января показатель составлял 23 тыс. 175 рублей в месяц.
Количество пенсионеров в стране превышает 40,9 миллионов человек.
Тем временем, средняя пенсия государственных гражданских служащих в России составляет около 36 тысяч рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru