Средняя пенсия россиян составила 23,5 тысячи рублей

В России средняя пенсия составила около 23,5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

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Таковы данные на 1 апреля 2025 года. 1 января показатель составлял 23 тыс. 175 рублей в месяц.

Количество пенсионеров в стране превышает 40,9 миллионов человек.

Тем временем, средняя пенсия государственных гражданских служащих в России составляет около 36 тысяч рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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