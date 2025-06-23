Страны НАТО отсрочили повышение военных расходов
Все страны Североатлантического альянса согласились подписать итоговое заявление саммита о повышении целевых военных расходов с 2 до 5% ВВП, но только к 2035 году, сообщает Reuters.
Глава правительства Испании Педро Санчес заблокировал более раннюю версию текста. По его словам, обязательство по достижению целевого показателя в 5% было бы неразумным и контрпродуктивным. Премьер-министр отметил, что обязательство не будет распространяться на Испанию.
Ранее стало известно, что страны, входящие в НАТО, планируют учитывать расходы на военную помощь Украине как траты на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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