Страны НАТО отсрочили повышение военных расходов

Все страны Североатлантического альянса согласились подписать итоговое заявление саммита о повышении целевых военных расходов с 2 до 5% ВВП, но только к 2035 году, сообщает Reuters.

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Глава правительства Испании Педро Санчес заблокировал более раннюю версию текста. По его словам, обязательство по достижению целевого показателя в 5% было бы неразумным и контрпродуктивным. Премьер-министр отметил, что обязательство не будет распространяться на Испанию.

Ранее стало известно, что страны, входящие в НАТО, планируют учитывать расходы на военную помощь Украине как траты на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТО

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