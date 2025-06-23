СМИ: Трамп окончательно одобрил удар по Ирану за игрой в гольф
Американский лидер Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, находясь в своем гольф-клубе, сообщает Axios.
Днем 21 июня ему сообщили, что бомбардировщики приближаются к критической точке, после которой они перейдут в режим полного радиомолчания. Президент США дал окончательное согласие.
Вскоре после этого глава Белого дома поднялся на борт президентского самолета и вылетел в Вашингтон, чтобы лично присутствовать в оперативном центре и наблюдать за бомбардировкой. При этом еще на саммите G7 в Канаде Трамп поручил Минобороны США начать подготовку к возможному удару по Ирану.
Президент допустил смену режима в Иране после атак США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru