Трамп заявил об огромном ущербе на ядерных объектах Ирана
23 июня 202501:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о масштабных разрушениях на ядерных объектах Ирана в результате ударов вооруженных сил США.
По его словам, удары были сильными и точными.
Президент Ирана сказал, что США должны получить ответ на свою агрессию
После этого член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru