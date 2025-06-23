Трамп заявил об огромном ущербе на ядерных объектах Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о масштабных разрушениях на ядерных объектах Ирана в результате ударов вооруженных сил США.

В МАГАТЭ заявили о разрушении в Фордо, Натанзе и Исфахане после ударов США

По его словам, удары были сильными и точными.

Президент Ирана сказал, что США должны получить ответ на свою агрессию

После этого член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Белый дом США
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры