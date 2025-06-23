Госдеп: Закрытие Ираном Ормузского пролива станет большой эскалацией конфликта
Возможное закрытие Ираном Ормузского пролива станет большой эскалацией конфликта, сообщил телеканалу Fox News глава Госдепа США Марко Рубио.
По его словам, это повлечёт за собой ответные меры со стороны Вашингтона. Дипломат указал, что ответные меры также должны последовать от других стран. Для самого Тегерана закрытие пролива станет «экономическим самоубийством».
Рубио отметил, что CША призывают Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.
Ранее парламент Ирана пришёл к выводу о необходимости закрытия Ормузского пролива, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято Советом национальной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru