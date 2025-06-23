Небензя: США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры

По его словам, своими действиями американские власти открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести. Москва осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США. Дипломат отметил, что Вашингтон в очередной раз показал полное пренебрежение к позиции международного сообщества.

Ранее президент Ирана сказал, что США должны получить ответ на свою агрессию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

