Небензя: США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности об ударах США по иранской ядерной инфраструктуре заявил, что такой шаг Вашингтона представляет опасность для региона и всего мира.

Трамп заявил об огромном ущербе на ядерных объектах Ирана

По его словам, своими действиями американские власти открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести. Москва осуждает безответственные, опасные и провокационные действия США. Дипломат отметил, что Вашингтон в очередной раз показал полное пренебрежение к позиции международного сообщества.

Ранее президент Ирана сказал, что США должны получить ответ на свою агрессию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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