Трамп допустил смену режима в Иране после атак США

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о возможной смене власти в Иране.

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Он написал, что «если нынешний иранский режим не в состоянии снова сделать Иран великим, почему бы не сменить режим?».

Ранее президент Ирана сказал, что США должны получить ответ на свою агрессию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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