Трамп допустил смену режима в Иране после атак США
23 июня 202502:02
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о возможной смене власти в Иране.
Он написал, что «если нынешний иранский режим не в состоянии снова сделать Иран великим, почему бы не сменить режим?».
Ранее президент Ирана сказал, что США должны получить ответ на свою агрессию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru