Новак Джокович заявил о пропуске US Open

На этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США обновили правила въезда в страну, сохранив требование о вакцинации от COVID-19 для тех, у кого нет гражданства или иммиграционной визы США. В соответствии с этими правилами Джокович, который не вакцинирован, не может въехать на территорию Соединенных Штатов.

Матчи основной сетки US Open пройдут с 29 августа по 11 сентября.

Ранее Джокович заявил, что возможный пропуск US Open из-за отказа пройти вакцинацию от COVID-19 станет для него дополнительной мотивацией к хорошему выступлению на Уимблдоне.

