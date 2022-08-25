Новак Джокович заявил о пропуске US Open

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит Открытый чемпионат по теннису США. Об этом сербский теннисист сообщил в Twitter.

«Буду поддерживать хорошую форму и позитивный настрой и ждать возможности снова выступить на соревнованиях. До скорой встречи в теннисном мире!» — написал он.

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На этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США обновили правила въезда в страну, сохранив требование о вакцинации от COVID-19 для тех, у кого нет гражданства или иммиграционной визы США. В соответствии с этими правилами Джокович, который не вакцинирован, не может въехать на территорию Соединенных Штатов.

Матчи основной сетки US Open пройдут с 29 августа по 11 сентября.

Ранее Джокович заявил, что возможный пропуск US Open из-за отказа пройти вакцинацию от COVID-19 станет для него дополнительной мотивацией к хорошему выступлению на Уимблдоне.

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ФОТО: РИА Новости
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