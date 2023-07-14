Новак Джокович в девятый раз вышел в финал Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл полуфинальный матч Уимблдонского турнира 2023 года против итальянца Янника Синнера.
Встреча, которая продолжалась два часа 46 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу представителя Сербии.
Отметим, что Джокович, семь раз выигрывавший Уимблдон, вышел в финал турнира в девятый раз в своей карьере. За главный трофей он сразится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Карлос Алькарас (Испания).
Ранее Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдонского турнира, обыграв в четвертьфинале американца Кристофера Юбэнкса со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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