Новак Джокович в девятый раз вышел в финал Уимблдона

Встреча, которая продолжалась два часа 46 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу представителя Сербии.

Отметим, что Джокович, семь раз выигрывавший Уимблдон, вышел в финал турнира в девятый раз в своей карьере. За главный трофей он сразится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Карлос Алькарас (Испания).

Ранее Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдонского турнира, обыграв в четвертьфинале американца Кристофера Юбэнкса со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».