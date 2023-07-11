Роман Сафиуллин не смог выйти в полуфинал Уимблдона
Россиянин Роман Сафиуллин уступил итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале теннисного турнира Уимблдон в Великобритании.
Встреча завершилась со счетом 6:4. 3:6, 6:2, 6:2 в пользу итальянца. В полуфинале он сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.
Сафиуллин занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Синнер находится на восьмой строчке.
Накануне в матче 1/8 финала российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко. После ее поражения россиянок в одиночном разряде Уимблдона-2023 не осталось, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru