Роман Сафиуллин не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:4. 3:6, 6:2, 6:2 в пользу итальянца. В полуфинале он сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.

Сафиуллин занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Синнер находится на восьмой строчке.

Накануне в матче 1/8 финала российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко. После ее поражения россиянок в одиночном разряде Уимблдона-2023 не осталось, передает «Радиоточка НСН».

