Норвежский лыжник Клебо заявил, что скучает по битвам с российскими соперниками

Норвежский атлет назвал российских спортсменов «хорошими лыжниками, с которыми было много крутых поединков».

При этом Клебо отметил, что понимает, что обстоятельства, на фоне которых были отстранены от соревнований российские лыжники, пока не изменились.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что возвращения России на турниры ждут и российские, и зарубежные спортсмены.

