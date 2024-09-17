Норвежский лыжник Клебо заявил, что скучает по битвам с российскими соперниками
Пятикратный чемпион Олимпийских игр в лыжных гонках Йоханнес Клебо (Норвегия) заявил, что ему не хватает соперников из России на лыжне. Об этом сообщил портал Nettavisen.
Норвежский атлет назвал российских спортсменов «хорошими лыжниками, с которыми было много крутых поединков».
При этом Клебо отметил, что понимает, что обстоятельства, на фоне которых были отстранены от соревнований российские лыжники, пока не изменились.
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что возвращения России на турниры ждут и российские, и зарубежные спортсмены.
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