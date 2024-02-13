«Их шантажируют!»: Журова объяснила отстранение сборной России по хоккею

«Они действуют в рамках политической конъюнктуры, это никак не связано с конкуренцией. Без России этот турнир перестает быть таким интересным. Я слышала от канадцев, от других спортсменов, что без России не интересно. Они хотят этой конкуренции. Легитимность их победы так себе становится, если Россия не участвовала, не было борьбы с россиянами. Международная федерация хоккея всегда была заинтересована в участии России, потому что рейтинги растут, просмотры, права дороже продаются на показ. Они наоборот ждут уже, когда политика закончится и начнется только хоккей», - объяснила она.

По ее словам, Международные федерации сами становятся жертвами шантажа западных стран, поэтому пока россияне пропускают все соревнования по зимним видам спорта.

«Мы пропустим все чемпионаты и во всех возрастах, пока так. К сожалению, их шантажируют. Если Международная федерация допустит Россию, страны начинают говорить, что все равно их не пустят на территорию, где проводится соревнование. Это не про хоккей отдельно, пока что зимние виды спорта никого не допустили ни до каких соревнований», - заключила она.

Сборные РФ и Белоруссии отстранили от турниров IIHF в феврале 2022 года на фоне спецоперации на Украине. Позже глава федерации Люк Тардиф заявлял, что допуск спортсменов двух стран зависит от возможности безопасной организации соревнований.

Экс-президент IIHF Рене Фазель призвал вернуть Россию на международные турниры, передает «Радиоточка НСН».

