Бьорндален понадеялся на возвращение российских биатлонистов на соревнования

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение атлетов из РФ и Белоруссии до дальнейшего уведомления. Весной прошлого года организация приняла решение допускать биатлонистов двух стран на этапы Кубка мира только в нейтральном статусе, напоминает RT.

«Надеюсь, что военный конфликт закончится как можно скорее, что все снова нормализуется и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться. Пока нам придется иметь дело с решением IBU, что они не допущены», — подчеркнул Бьорндален.

Норвежец добавил, что за позицией союза «стоит большинство людей», и IBU изначально озвучил «предельно» ясное решение.

Между тем Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что допустит к соревнованиям россиян и белорусов в нейтральном статусе, если они не выражали одобрение СВО, не связаны с вооруженными силами либо органами нацбезопасности, не используют символику своих стран или национальных федераций и олимпийских комитетов, пишет «Свободная пресса».

