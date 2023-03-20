Играющие за ФК «Зенит» бразильцы получили российские паспорта

«Клаудиньо и Малком получили российские паспорта», - рассказал агент спортсменов Луис Фернандо Гарсия.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо пришёл в питерский клуб в 2021-м. Российское гражданство он получили в феврале 2023 года, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что если у Малкома и Клаудиньо появится такая возможность, то они помогут национальной команде, сообщает RT.

