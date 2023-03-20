Играющие за ФК «Зенит» бразильцы получили российские паспорта
Бразильские футболисты Малком и Клаудиньо, выступающие за «Зенит» (Санкт-Петербург), получили российские паспорта, сообщает РИА Новости.
«Клаудиньо и Малком получили российские паспорта», - рассказал агент спортсменов Луис Фернандо Гарсия.
Малком играет за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо пришёл в питерский клуб в 2021-м. Российское гражданство он получили в феврале 2023 года, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что если у Малкома и Клаудиньо появится такая возможность, то они помогут национальной команде, сообщает RT.
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