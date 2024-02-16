Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе
Российский блогер Даня Милохин дебютировал в профессиональном боксе в рамках турнира в Дубае.
Милохин провел поединок в весовой категории до 70 килограммов. Он вышел с российским триколором и под национальный гимн.
Соперником россиянина был индийский блогер Аджман Хан. Бой завершился в первом раунде. Милохин выиграл техническим нокаутом.
Блогер рассказал, что готовился к поединку под руководством опытных тренеров. Среди них мастер спорта Зорик Степанян.
Ранее Милохин заявил о готовности спеть дуэтом с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым), передает «Радиоточка НСН».
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