Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе

Милохин провел поединок в весовой категории до 70 килограммов. Он вышел с российским триколором и под национальный гимн.

Соперником россиянина был индийский блогер Аджман Хан. Бой завершился в первом раунде. Милохин выиграл техническим нокаутом.

Блогер рассказал, что готовился к поединку под руководством опытных тренеров. Среди них мастер спорта Зорик Степанян.

Ранее Милохин заявил о готовности спеть дуэтом с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым), передает «Радиоточка НСН».

