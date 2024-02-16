Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе

Российский блогер Даня Милохин дебютировал в профессиональном боксе в рамках турнира в Дубае.

Тарасова рассказала о плакавшей из-за ухода Милохина Медведевой

Милохин провел поединок в весовой категории до 70 килограммов. Он вышел с российским триколором и под национальный гимн.

Соперником россиянина был индийский блогер Аджман Хан. Бой завершился в первом раунде. Милохин выиграл техническим нокаутом.

Блогер рассказал, что готовился к поединку под руководством опытных тренеров. Среди них мастер спорта Зорик Степанян.

Ранее Милохин заявил о готовности спеть дуэтом с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БоксБлогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры