Сын Кости Цзю Тим потерпел первое поражение в карьере
Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим потерпел поражение от американца Себастьяна Фундоры.
Бой состоялся в Лас-Вегасе. Боксеры провели на ринге 12 раундов.
Для Цзю-младшего поражение стало первым в карьере. Он не смог защитить титул в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Цзю выступает в весовой категории до 69,9 килограмма. На счету 29-летнего боксера 24 победы, из них 17 одержаны нокаутом.
В ноябре 2023 года младший сын Кости Цзю Никита стал чемпионом Австралии по боксу в первом среднем весе, отмечает «Радиоточка НСН».
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