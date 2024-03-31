Сын Кости Цзю Тим потерпел первое поражение в карьере

Бой состоялся в Лас-Вегасе. Боксеры провели на ринге 12 раундов.

Для Цзю-младшего поражение стало первым в карьере. Он не смог защитить титул в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Цзю выступает в весовой категории до 69,9 килограмма. На счету 29-летнего боксера 24 победы, из них 17 одержаны нокаутом.

В ноябре 2023 года младший сын Кости Цзю Никита стал чемпионом Австралии по боксу в первом среднем весе, отмечает «Радиоточка НСН».

