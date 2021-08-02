Nippon TV: Тимановская может попросить убежища в ФРГ

Тем временем, издание Tokyo Sports со ссылкой на свои источники заявило, что Тимановская намерена просить убежище в Австрии.

Ранее в Организационном комитете Олимпийских игр в Токио рассказали, что ведут совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с белорусской спортсменкой.

