Nippon TV: Тимановская может попросить убежища в ФРГ

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной страны решил вернуть с Олимпиады на родину, может обратиться с прошением убежища к властям ФРГ, сообщил телеканал Nippon TV.

Белорусская бегунья Тимановская попросила помощи у МОК

Тем временем, издание Tokyo Sports со ссылкой на свои источники заявило, что Тимановская намерена просить убежище в Австрии.

Ранее в Организационном комитете Олимпийских игр в Токио рассказали, что ведут совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с белорусской спортсменкой.

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ФОТО: pixabay.com
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