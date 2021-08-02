Nippon TV: Тимановская может попросить убежища в ФРГ
Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной страны решил вернуть с Олимпиады на родину, может обратиться с прошением убежища к властям ФРГ, сообщил телеканал Nippon TV.
Тем временем, издание Tokyo Sports со ссылкой на свои источники заявило, что Тимановская намерена просить убежище в Австрии.
Ранее в Организационном комитете Олимпийских игр в Токио рассказали, что ведут совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с белорусской спортсменкой.
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