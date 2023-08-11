Николай Писарев возглавил «Краснодар-2»

Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев назначен на пост главного тренера «Краснодара-2», сообщает сайт клуба. Как отмечается, 54-летний футбольный специалист будет совмещать две должности.

Ярошик стал главным тренером клуба РПЛ «Оренбург»

Знаменитый в прошлом нападающий московского «Спартака» приступит к работе уже в воскресенье, 13 августа.

В «Краснодаре-2» Писарев сменил Александра Хромыкова.

Ранее Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера «Ференцвароша», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуНазначениеКраснодарТренер

Горячие новости

Все новости

партнеры