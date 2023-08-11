Николай Писарев возглавил «Краснодар-2»
11 августа 202315:13
Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев назначен на пост главного тренера «Краснодара-2», сообщает сайт клуба. Как отмечается, 54-летний футбольный специалист будет совмещать две должности.
Знаменитый в прошлом нападающий московского «Спартака» приступит к работе уже в воскресенье, 13 августа.
В «Краснодаре-2» Писарев сменил Александра Хромыкова.
Ранее Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера «Ференцвароша», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru