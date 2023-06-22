Ярошик стал главным тренером клуба РПЛ «Оренбург»
Бывший чешский центральный полузащитник Иржи Ярошик назначен главным тренером клуб Российской премьер-лиги «Оренбург». Об этом информирует официальный сайт команды.
Ярошику 45 лет. В своё время он был заметным игроком российских ЦСКА и «Крыльев Советов». Он также выступал за английский «Челси», испанский «Реал Сарагоса», шотландский «Селтик». Футболист стал чемпион четырёх стран — Чехии, России, Англии и Шотландии.
Чешский специалист сменил на посту наставника «Оренбурга» своего соотечественника и одногодку Марцела Личку, который перешёл на должность главного тренера московского «Динамо».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков стал главным тренером сербского футбольного клуба «Спартак» из Субботицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru