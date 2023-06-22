Ярошик стал главным тренером клуба РПЛ «Оренбург»

Бывший чешский центральный полузащитник Иржи Ярошик назначен главным тренером клуб Российской премьер-лиги «Оренбург». Об этом информирует официальный сайт команды.

Ярошику 45 лет. В своё время он был заметным игроком российских ЦСКА и «Крыльев Советов». Он также выступал за английский «Челси», испанский «Реал Сарагоса», шотландский «Селтик». Футболист стал чемпион четырёх стран — Чехии, России, Англии и Шотландии.

Чешский специалист сменил на посту наставника «Оренбурга» своего соотечественника и одногодку Марцела Личку, который перешёл на должность главного тренера московского «Динамо».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков стал главным тренером сербского футбольного клуба «Спартак» из Субботицы.

