«Никогда не проигрывали, и почему сегодня вдруг?»: Ургант пошутил над сборной России по футболу

«Ребята проиграла не по своей вине, а по вине сборной Дании. Да, мы пропустили четыре гола и забили один, но наш самый красивый – с пенальти», – сказал Ургант.

«Мы ничего не подготовили на случай проигрыша. Потому что: ну что, никогда не проигрывали, и почему сегодня вдруг?», — пошутил ведущий шоу «Вечерний Ургант».

Бельгия выиграла на групповом этапе все три игры – у России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии, - и с первого места вышла в плей-офф Евро-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение своих подопечных в матче с Данией в заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы – 2020. Комментарий наставника передает издание «Чемпионат».

