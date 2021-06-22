«Никогда не проигрывали, и почему сегодня вдруг?»: Ургант пошутил над сборной России по футболу
Российский телеведущий Иван Ургант высказался о поражении сборной России в матче чемпионата Европы-2020 против команды Дании.
«Ребята проиграла не по своей вине, а по вине сборной Дании. Да, мы пропустили четыре гола и забили один, но наш самый красивый – с пенальти», – сказал Ургант.
«Мы ничего не подготовили на случай проигрыша. Потому что: ну что, никогда не проигрывали, и почему сегодня вдруг?», — пошутил ведущий шоу «Вечерний Ургант».
Бельгия выиграла на групповом этапе все три игры – у России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии, - и с первого места вышла в плей-офф Евро-2020.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение своих подопечных в матче с Данией в заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы – 2020. Комментарий наставника передает издание «Чемпионат».
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