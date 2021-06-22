Бельгия выходит в плей-офф Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу в понедельник вечером в Санкт-Петербурге обыграла Финляндию со счетом 2:0 в завершающем матче группового этапа Чемпионата Европы 2020.

Бельгия выиграла на групповом этапе все три игры – у России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии, - и с первого места вышла в плей-офф Евро-2020.

Финны чуть было не сотворили сенсацию, ведь державшийся долгое время ничейный счет, выводил их вместе с бельгийцами в 1/8 финала турнира.

Однако за 16 минут до конца игры автогол Финляндии позволил Бельгии открыть счет, а на 81 минуте Ромелу Лукаку поставил победную точку.

Таким образом, из Группы «В» в плей-офф Евро-2020 вышли Бельгия (9 очков) и Дания (3 очка). Финляндия (3 очка) заняла третье место и сохраняет теоретические шансы на попадание в 1/8 финала. Четвертое место - у сборной России (3 очка), завершившей выступление на турнире.

В понедельник утром кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Бельгии над Финляндией.

