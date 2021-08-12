«Никакой политики»: украинка Магучих ответила на критику после фото с россиянкой Ласицкене

По словам Магучих, легкоатлетки традиционно поздравили друг друга после соревнований.

«В этом не было никакой политики. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

На прошедшей Олимпиаде Ласицкене завоевала золото, а Магучих — бронзу в соревнованиях по прыжкам в высоту, напоминает RT. После состязания спортсменки вместе сфотографировались. Однако в соцсетях украинку затравили за фото с россиянкой, напомнив о воинских званиях спортсменок и отметив, что неподобающе «обниматься с гражданами агрессора», сообщает Ura.ru.

