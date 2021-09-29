«Зенит» выиграл матч с «Мальме» в отборочном туре Лиги чемпионов

ФК «Зенит» прервал восьмиматчевую серию без побед в Лиге чемпионов в матче с «Мальмой» , который завершился со счетом 4:0.

Встреча группы H состоялась в Санкт-Петербурге. В составе «Зенита» отличились Клаудиньо (9), Далер Кузяев (49), Алексей Сутормин (80) и Вендел (90+4).

Предыдущий раз «Зенит» выигрывал матч в рамках Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года, это была встреча с французским «Лион» (2:0). «Зенит» по итогу встречи получил три балла и вышел на одно место с лондонским «Челси» и туринским «Ювентусом».

В следующем групповом матче «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с «Ювентусом», «Мальме» сыграет на выезде с «Челси». Матчи пройдут 20 октября.

