«Шериф» обыграл «Реал» в матче Лиги Чемпионов

Игра завершилась со счетом 1:2.

Первый гол реализовал Джасурбек Яхшибоев на 25-й минуте. Счет сравнялся на 65-й минуте, когда гол забил игрок «Реал» Карим Бензема с пенальти. Победный гол для молдавского клуба осуществил Себастьян Тиль на 89-й минуте.

Ранее «Шериф» выиграл матч с донецким «Шахтером».

