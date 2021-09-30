«Шериф» обыграл «Реал» в матче Лиги Чемпионов

Молдавский клуб «Шериф» обыграл мадридский «Реал» в матче Лиги Чемпионов.

Лионель Месси забил первый гол в составе ПСЖ

Игра завершилась со счетом 1:2.

Первый гол реализовал Джасурбек Яхшибоев на 25-й минуте. Счет сравнялся на 65-й минуте, когда гол забил игрок «Реал» Карим Бензема с пенальти. Победный гол для молдавского клуба осуществил Себастьян Тиль на 89-й минуте.

Ранее «Шериф» выиграл матч с донецким «Шахтером».

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ФОТО: pixabay.com
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