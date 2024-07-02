Нидерланды вышли в 1/4 финала Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу одолела команду Румынии с разгромным счетом в матче 1/8 финала Евро-2024 в Германии. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Отмечается, что матч завершился со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» (Мюнхен) 2 июля. Открыл счет полузащитник Коди Гакпо на 20-й минуте, двумя голами отметился хавбек Дониэлл Мален.
Команда Нидерландов стала седьмой сборной, которая вышла в четвертьфинал Евро-2024, а Румыния выбыла из турнира.
Также 2 июля в 22:00 по московскому времени состоится последний матч 1/8 финала чемпионата Европы — сборная Австрии встретится со сборной Турции на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
Евро-2024 проходит в десяти городах ФРГ с 14 июня по 14 июля.
Ранее сборная ФРГ по футболу обыграла команду Дании в матче 1/8 финала Евро-2024.
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