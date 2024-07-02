Нидерланды вышли в 1/4 финала Евро-2024

Отмечается, что матч завершился со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» (Мюнхен) 2 июля. Открыл счет полузащитник Коди Гакпо на 20-й минуте, двумя голами отметился хавбек Дониэлл Мален.

Команда Нидерландов стала седьмой сборной, которая вышла в четвертьфинал Евро-2024, а Румыния выбыла из турнира.

Также 2 июля в 22:00 по московскому времени состоится последний матч 1/8 финала чемпионата Европы — сборная Австрии встретится со сборной Турции на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».

Евро-2024 проходит в десяти городах ФРГ с 14 июня по 14 июля.

Ранее сборная ФРГ по футболу обыграла команду Дании в матче 1/8 финала Евро-2024.

