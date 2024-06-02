Российских фигуристов убрали из рейтинга Международного союза конькобежцев

Международный союз конькобежцев (ISU) убрал российских фигуристов из своего рейтинга. Обновленная версия опубликована на сайте организации.

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В мужском одиночном катании на первом месте расположился Илья Малинин, выступающий за США. В женском рейтинге на лидирующей позиции оказалась представительница Японии Каори Сакамото.

По версии ISU, в парном катании лучшими являются представители Италии Никколо Мачии и Сара Конти.

После начала спецоперации на Украине российских фигуристов отстранили от соревнований под эгидой ISU. На текущий момент последним крупным турниром международного уровня для них стала Олимпиада-2022 в Пекине, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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