Российских фигуристов убрали из рейтинга Международного союза конькобежцев
Международный союз конькобежцев (ISU) убрал российских фигуристов из своего рейтинга. Обновленная версия опубликована на сайте организации.
В мужском одиночном катании на первом месте расположился Илья Малинин, выступающий за США. В женском рейтинге на лидирующей позиции оказалась представительница Японии Каори Сакамото.
По версии ISU, в парном катании лучшими являются представители Италии Никколо Мачии и Сара Конти.
После начала спецоперации на Украине российских фигуристов отстранили от соревнований под эгидой ISU. На текущий момент последним крупным турниром международного уровня для них стала Олимпиада-2022 в Пекине, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru