Российских фигуристов убрали из рейтинга Международного союза конькобежцев

В мужском одиночном катании на первом месте расположился Илья Малинин, выступающий за США. В женском рейтинге на лидирующей позиции оказалась представительница Японии Каори Сакамото.

По версии ISU, в парном катании лучшими являются представители Италии Никколо Мачии и Сара Конти.

После начала спецоперации на Украине российских фигуристов отстранили от соревнований под эгидой ISU. На текущий момент последним крупным турниром международного уровня для них стала Олимпиада-2022 в Пекине, напоминает «Радиоточка НСН».

