НХЛ вновь запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что игроки из России не смогут привезти в свою страну Кубок Стэнли, сообщает РИА Новости.

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«Нет, этим летом в Россию Кубок Стэнли не привезут», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Отметим, что в финале Кубка Стэнли сезона 2022/2023 сыграют клубы «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». За первый выступает голкипер Сергей Бобровский, а за второй - форвард Иван Барбашев, который уже привозил трофей в Россию в 2019 году.

Ранее авторы официального сайта НХЛ назвали Сергея Бобровского главным претендентом в борьбе за награду самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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