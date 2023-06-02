НХЛ вновь запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

«Нет, этим летом в Россию Кубок Стэнли не привезут», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Отметим, что в финале Кубка Стэнли сезона 2022/2023 сыграют клубы «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». За первый выступает голкипер Сергей Бобровский, а за второй - форвард Иван Барбашев, который уже привозил трофей в Россию в 2019 году.

Ранее авторы официального сайта НХЛ назвали Сергея Бобровского главным претендентом в борьбе за награду самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи», сообщает RT.

