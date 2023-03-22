Советский хоккеист Пашков сравнил КХЛ и НХЛ

Олимпийский чемпион в составе советской сборной по хоккею Александр Пашков рассказал об отличиях НХЛ и КХЛ. Интервью с ним опубликовал портал Russia-Hockey.ru.

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По словам хоккеиста, сравнить две лиги невозможно, поскольку в НХЛ играют лучшие игроки мира, а в КХЛ — второсортные легионеры либо молодежь.

При этом спортсмен отметил, что не следует переводить хоккеистов на самостоятельную предсезонную подготовку, как это делает НХЛ. По мнению Пашкова, нужно равняться на отечественных хоккейных лидеров, например, Омск и Санкт-Петербург, которые особое внимание уделяют предсезонной подготовке. Советский хоккеист подчеркнул, что детальный и продуманный тренировочный процесс способствует росту как клубного, так и национального хоккея.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) не включила сборные России и Белоруссии в группы участников молодёжного чемпионата мира 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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