Игрокам НХЛ разрешили участвовать в Олимпийских играх 2022 года
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) договорились с Международной федерацией хоккея (IIHF) об участии хоккеистов лиги в зимних Олимпийских игра 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба федерации.
«Мы приветствуем решение НХЛ, которое позволит их игрокам поехать на Олимпиаду в Пекине 2022 года», - отметил спортивный директор Международного Олимпийского комитета (МОК) Кит МакКоннелл.
Генеральный советник NHLPA Дон Завело, в свою очередь, добавил, что выступление за свою страну на Олимпийских играх очень важно для игроков.
Впервые игроки НХЛ приняли участие в Олимпиаде 1998 года в японском Нагано. Таким образом в Пекине пройдёт уже шестой зимний олимпийский хоккейный турнир, в котором на лёд выйдут представители канадских и американских клубов. Отметим, что игроки НХЛ не участвовали в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попал в ТОП-10 лучших снайперов за всю историю НХЛ, сообщает «Свободная пресса».
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