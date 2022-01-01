Непряева победила в спринте на этапе «Тур де Ски»

Непряева завершила соревнования с результатом 2:36.41.

На втором месте шведка Юханна Хагстрем, на третьем – финская спортсменка Йоанна Матинтало. Россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу шестой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Раиса Сметанина в эфире НСН рассказала о значении победы россиянки Натальи Непряевой в этапе Кубка мира в Германии.

