Непряева победила в спринте на этапе «Тур де Ски»
Российская спортсменка Наталья Непряева стала победительницей в лыжном спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Непряева завершила соревнования с результатом 2:36.41.
На втором месте шведка Юханна Хагстрем, на третьем – финская спортсменка Йоанна Матинтало. Россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу шестой, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Раиса Сметанина в эфире НСН рассказала о значении победы россиянки Натальи Непряевой в этапе Кубка мира в Германии.
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