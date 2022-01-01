Непряева победила в спринте на этапе «Тур де Ски»

Российская спортсменка Наталья Непряева стала победительницей в лыжном спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

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Непряева завершила соревнования с результатом 2:36.41.

На втором месте шведка Юханна Хагстрем, на третьем – финская спортсменка Йоанна Матинтало. Россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу шестой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Раиса Сметанина в эфире НСН рассказала о значении победы россиянки Натальи Непряевой в этапе Кубка мира в Германии.

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ФОТО: https://www.instagram.com/natali_nepryaeva/
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