«Первая. Остальные – за ней!» Олимпийская чемпионка о победе Непряевой в этапе Кубка мира
Четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Раиса Сметанина в эфире НСН рассказала о значении победы россиянки Натальи Непряевой в этапе Кубка мира в Германии.
Российская лыжница Наталья Нeпряeва завоeвала пeрвоe мeсто в спринтeрской гонкe классичeским стилeм на этапe Кубка мира в нeмeцком городe Обeрстдорфe, сообщаeт ТАСС. Нeпряeва прeодолeла дистанцию с рeзультатом 3 минуты 27,08 сeкунды.
Четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Раиса Сметанина в эфире НСН рассказала, что узнала о победе Натальи Непряевой в этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия) из новостей. Сметанина призналась, что расстроилась, не увидев яркий финиш российской спортсменки лично. При этом отметила, что время, за которое Непряева прошла дистанцию в спринте классическим стилем, не играет роли в оценке результата.
«В лыжах результат по времени не имеет значения. Место – имеет. Трасса разная, погода разная. Первая – значит первая, остальные – за ней», - заявила олимпийская чемпионка.
Раиса Сметанина отметила, что благодаря победе на немецкой трассе Наталья Непряева получила бесценный опыт перед чемпионатом мира, который пройдет на том же маршруте.
«Для Наташи эта победа стала контрольной тренировкой перед чемпионатом мира. Больше будет опыта!» - отметила спортсменка.
Ранее знаменитый советский лыжник, трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов в эфире НСН рассказал об осбенностях нового сезона, и о том, каково это выступать под грузом очередного допинг-скандала. Он призвал быть снисходительными к нашим спортсменам, по крайне мере, на первых стартах.
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