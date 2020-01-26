Российская лыжница Наталья Нeпряeва завоeвала пeрвоe мeсто в спринтeрской гонкe классичeским стилeм на этапe Кубка мира в нeмeцком городe Обeрстдорфe, сообщаeт ТАСС. Нeпряeва прeодолeла дистанцию с рeзультатом 3 минуты 27,08 сeкунды.

Четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Раиса Сметанина в эфире НСН рассказала, что узнала о победе Натальи Непряевой в этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия) из новостей. Сметанина призналась, что расстроилась, не увидев яркий финиш российской спортсменки лично. При этом отметила, что время, за которое Непряева прошла дистанцию в спринте классическим стилем, не играет роли в оценке результата.

«В лыжах результат по времени не имеет значения. Место – имеет. Трасса разная, погода разная. Первая – значит первая, остальные – за ней», - заявила олимпийская чемпионка.