Шахматистка Костенюк рассказала, почему сменила гражданство РФ
29 сентября 202306:21
Шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство.
На YouTube-канале Вити Кравченко она заявила, что решение было принято летом-осенью 2022 года. «Я уже не могла больше физически быть частью этого», — сказала она.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмены, которые сменили сборную, не должны иметь возможность вернуть спортивное гражданство России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: WADA допустило нарушение при информировании Валиевой о допинг-пробе
- Шахматистка Костенюк рассказала, почему сменила гражданство РФ
- «АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в 2023 году
- Полиция Японии начала использовать ИИ для поиска информации
- Старовойт: Беспилотник повредил подстанцию в Курской области
- Иммунолог предупредил о необходимости вакцинации от гриппа
- СМИ: состоялись тайные контакты чиновников Японии и КНДР
- Полянский: Москва распространила в СБ ООН проект заявления по «Северным потокам»
- Американские конгрессмены проголосовали против исключения помощи Киеву
- Один человек погиб в массовой автоаварии в Саратовской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru