Шахматистка Костенюк рассказала, почему сменила гражданство РФ

На YouTube-канале Вити Кравченко она заявила, что решение было принято летом-осенью 2022 года. «Я уже не могла больше физически быть частью этого», — сказала она.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмены, которые сменили сборную, не должны иметь возможность вернуть спортивное гражданство России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

