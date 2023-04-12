Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира 2023 года, который проходит в Астане (Казахстан).

Песков: Отказ Карлсена от матча за шахматную корону был ожидаем

Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. но не смог победить своего оппонента. На 30-м ходу шахматисты согласились на ничью, таким образом счёт матча — 2:1 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 13 апреля.

Ранее Непомнящий играя чёрными выиграл вторую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, Лижэнь признал поражение на 29-м ходу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпортсменыЧемпионат МираШахматы

Горячие новости

Все новости

партнеры