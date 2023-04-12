Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
12 апреля 202317:15
Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира 2023 года, который проходит в Астане (Казахстан).
Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. но не смог победить своего оппонента. На 30-м ходу шахматисты согласились на ничью, таким образом счёт матча — 2:1 в пользу Непомнящего.
Следующая партия состоится 13 апреля.
Ранее Непомнящий играя чёрными выиграл вторую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, Лижэнь признал поражение на 29-м ходу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru