Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. но не смог победить своего оппонента. На 30-м ходу шахматисты согласились на ничью, таким образом счёт матча — 2:1 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 13 апреля.

Ранее Непомнящий играя чёрными выиграл вторую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, Лижэнь признал поражение на 29-м ходу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

