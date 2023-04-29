Непомнящий и Лижень сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, играя черными фигурами, не смог победить китайца Дин Лижэня в 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Встреча завершилась вничью после 90-го хода.

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Таким образом, счет в матче остался равным – 7: 7. 30 апреля состоится тай-брейк с укороченным контролем времени, который выявит победителя.

Ранее Ян Непомнящий проиграл Дин Лиженю 12 партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КНРМатчСпортШахматы

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