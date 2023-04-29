Непомнящий и Лижень сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону
29 апреля 202318:39
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, играя черными фигурами, не смог победить китайца Дин Лижэня в 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Встреча завершилась вничью после 90-го хода.
Таким образом, счет в матче остался равным – 7: 7. 30 апреля состоится тай-брейк с укороченным контролем времени, который выявит победителя.
Ранее Ян Непомнящий проиграл Дин Лиженю 12 партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 990 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 186 / сут.
- Непомнящий и Лижень сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону
- Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе
- Эрдоган впервые показался на публике после болезни: видео
- Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей
- Минобороны РФ уточнило планы по вручению электронных повесток
- В Госдуме обсуждают возможные поправки в закон о военном положении
- СМИ: в Киеве пожаловались на не готовые к бою итальянские самоходки
- Развозжаев: только один дрон из двух долетел до нефтебазы в Севастополе
- СМИ: ряд блогеров проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег
- Минобороны РФ: нанесен удар по командованию группировки войск ВСУ «Херсон»
29 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru