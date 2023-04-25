Шахматист Карякин рассказал, почему отказался от украинского паспорта

По его словам, решение сменить украинский паспорт на российский он принял в 2009 году из-за отсутствия достаточной поддержки в тогдашнем Крыму для продолжения карьеры.

Он также отметил, что в Москве сильнейшая шахматная школа и больше перспектив, а ему нужны были сильные соперники.

«Помимо меня в Крыму был только один гроссмейстер, и тот на пенсии. То есть фактически мне заниматься было не с кем», — рассказал Карякин.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о дисквалификации Карякина из-за его поддержки спецоперации России в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

