Шахматист Карякин рассказал, почему отказался от украинского паспорта
Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что переход в другое гражданство не был для него принципиальным, сообщает NEWS.ru.
По его словам, решение сменить украинский паспорт на российский он принял в 2009 году из-за отсутствия достаточной поддержки в тогдашнем Крыму для продолжения карьеры.
Он также отметил, что в Москве сильнейшая шахматная школа и больше перспектив, а ему нужны были сильные соперники.
«Помимо меня в Крыму был только один гроссмейстер, и тот на пенсии. То есть фактически мне заниматься было не с кем», — рассказал Карякин.
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о дисквалификации Карякина из-за его поддержки спецоперации России в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru