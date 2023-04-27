Непомнящий и Лижень сыграли вничью в 13-й партии матча за мировую шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, играя белыми фигурами, не смог победить китайца Дин Лижэня в 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Встреча завершилась вничью после 39-го хода.
Таким образом, счет в матче остался равным – 6,5: 6,5. В заключительной партии, которая пройдет 29 апреля, россиянину предстоит сыграть черными фигурами. Если эта партия не выявит победителя, то 30 апреля состоится тай-брейк.
Ранее Ян Непомнящий проиграл Дин Лиженю 12 партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru