Непомнящий и Лижень сыграли вничью в 13-й партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, играя белыми фигурами, не смог победить китайца Дин Лижэня в 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Встреча завершилась вничью после 39-го хода.

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Таким образом, счет в матче остался равным – 6,5: 6,5. В заключительной партии, которая пройдет 29 апреля, россиянину предстоит сыграть черными фигурами. Если эта партия не выявит победителя, то 30 апреля состоится тай-брейк.

Ранее Ян Непомнящий проиграл Дин Лиженю 12 партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КНРРоссияМатчШахматы

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