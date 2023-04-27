Непомнящий и Лижень сыграли вничью в 13-й партии матча за мировую шахматную корону

Таким образом, счет в матче остался равным – 6,5: 6,5. В заключительной партии, которая пройдет 29 апреля, россиянину предстоит сыграть черными фигурами. Если эта партия не выявит победителя, то 30 апреля состоится тай-брейк.

Ранее Ян Непомнящий проиграл Дин Лиженю 12 партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

