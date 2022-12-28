Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Алма-Ате

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Алма-Ате. В 13 турах он набрал 10 очков и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения тай-брейка, сообщает Чемпионат.

Это уже четвёртая победа норвежца на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2019 году.

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Вторым стал гроссмейстер из ФРГ Винсент Каймер у которого в активе 9,5 очков, третье место у представителя США Фабиано Каруаны. Американец набрал такую же сумму балов, как у немца, но уступил ему по дополнительным показаниям. Лучший из россиян Даниил Дубов занял четвертое место.

29-30 декабря в Алма-Ате пройдет чемпионат мира по блицу.

Ранее гроссмейстер Магнус Карлсен решил отказаться от матча с россиянином Яном Непомнящим за звание чемпиона мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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