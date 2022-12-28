Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Алма-Ате. В 13 турах он набрал 10 очков и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения тай-брейка, сообщает Чемпионат.

Это уже четвёртая победа норвежца на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2019 году.