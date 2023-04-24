Непомнящий и Лижэнь снова сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира
24 апреля 202315:28
Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью четвёртую подряд партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходет в Астане.
Одиннадцатая партия, в которой российский шахматист играл белыми фигурами, завершилась на 39-м ходу. Непомнящий при этом продолжает лидировать - счёт в матче 6:5 в пользу россиянина.
Следующая партия состоится 26 апреля, Непомнящий будет играть чёрными.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что когда Непомнящий играет белыми, он всегда играет на победу, сообщает RT.
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru