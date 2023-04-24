Непомнящий и Лижэнь снова сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира

Одиннадцатая партия, в которой российский шахматист играл белыми фигурами, завершилась на 39-м ходу. Непомнящий при этом продолжает лидировать - счёт в матче 6:5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится 26 апреля, Непомнящий будет играть чёрными.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что когда Непомнящий играет белыми, он всегда играет на победу, сообщает RT.