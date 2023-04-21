Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за звание чемпиона мира

По сравнению с предыдущими восемью партиями девятая стала самой продолжительной - на ничью гроссмейстеры согласились только на 82-м ходу.

Непомнящий продолжает лидировать - счёт в матче 5:4 в пользу россиянина. Десятая партия состоится 23 апреля.

Ранее Непомнящий и Лижэнь вничью сыграли восьмую партию матча за звание чемпиона мира - гроссмейстеры решили поделить очки на 45-м ходу, пишут «Известия».

