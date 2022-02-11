Немов заявил о необходимости поддержать Валиеву

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» сообщил о необходимости поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву, сообщает RT.

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По словам спортсмена, Валиева приехала на Олимпиаду в Пекин в отличнейшей форме и «выше всех своих конкуренток на голову».

«Всегда была борьба, потому что мы конкурентоспособные, мы сильные, [соперники] ждут, пока мы где-то за какую-то линию зайдём, где-то упадём или ошибёмся», — заявил Немов.

Кремль будут ориентироваться на официальную информацию Международного олимпийского комитета по поводу допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаСпортФигуристы
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