По словам спортсмена, Валиева приехала на Олимпиаду в Пекин в отличнейшей форме и «выше всех своих конкуренток на голову».

«Всегда была борьба, потому что мы конкурентоспособные, мы сильные, [соперники] ждут, пока мы где-то за какую-то линию зайдём, где-то упадём или ошибёмся», — заявил Немов.

Кремль будут ориентироваться на официальную информацию Международного олимпийского комитета по поводу допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

