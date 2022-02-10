«Камила, мы с тобой!»: Туктамышева поддержала Валиеву и призвала «держаться»
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поддержала 15-летнюю Камилу Валиеву, вокруг допинг-теста которой разгорелся скандал на Олимпиаде в Пекине.
«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… держись, девочка!» - написала Туктамышева в Instagram.
Она выразила надежду, что «все будет хорошо», и сопроводила пост хэштегом #камиламыстобой.
Ранее сообщалось, что в декабрьском тесте Валиевой, выигравшей в составе сборной России золото на Олимпиаде в Пекине, нашли незначительное содержание триметазидина. СМИ писали, что Валиеву из-за этого отстранят от Олимпиады, а у сборной России отнимут золото, но пока эта информация не подтвердилась.
В Федерации фигурного катания России сообщили ТАСС, что Валиева не отстранена от личных соревнований на Играх в Пекине.
Спортивный агент Андрей Митьков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал причины, по которым с Валиевой могли снять временное отстранение, добавив, что отрицать нарушение бессмысленно, поскольку этот препарат официально признан запрещенным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Лукашенко озвучил единственное условие начала войны с Украиной
- Ориентация МОК: Песков отчитал «кричальщиков» о допинг-пробе Валиевой
- Песков рассказал об ответе на реакцию США по предложениям о гарантиях
- Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия – НАТО
- Лукашенко: Никакой войны не будет!
- Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
- «Работает с документами»: в ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского
- Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии
- ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства
- «Камила, мы с тобой!»: Туктамышева поддержала Валиеву и призвала «держаться»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru