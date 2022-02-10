«Камила, мы с тобой!»: Туктамышева поддержала Валиеву и призвала «держаться»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поддержала 15-летнюю Камилу Валиеву, вокруг допинг-теста которой разгорелся скандал на Олимпиаде в Пекине.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… держись, девочка!» - написала Туктамышева в Instagram.

Она выразила надежду, что «все будет хорошо», и сопроводила пост хэштегом #камиламыстобой.