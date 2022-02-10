«Камила, мы с тобой!»: Туктамышева поддержала Валиеву и призвала «держаться»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поддержала 15-летнюю Камилу Валиеву, вокруг допинг-теста которой разгорелся скандал на Олимпиаде в Пекине.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… держись, девочка!» - написала Туктамышева в Instagram.

Она выразила надежду, что «все будет хорошо», и сопроводила пост хэштегом #камиламыстобой.

Ранее сообщалось, что в декабрьском тесте Валиевой, выигравшей в составе сборной России золото на Олимпиаде в Пекине, нашли незначительное содержание триметазидина. СМИ писали, что Валиеву из-за этого отстранят от Олимпиады, а у сборной России отнимут золото, но пока эта информация не подтвердилась.

В Федерации фигурного катания России сообщили ТАСС, что Валиева не отстранена от личных соревнований на Играх в Пекине.

Спортивный агент Андрей Митьков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал причины, по которым с Валиевой могли снять временное отстранение, добавив, что отрицать нарушение бессмысленно, поскольку этот препарат официально признан запрещенным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДопингОлимпиадаЕлизавета Туктамышева
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