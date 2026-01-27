Экс-глава ФИФА призвал болельщиков бойкотировать чемпионат мира в США
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер призвал болельщиков воздержаться от поездки на чемпионат мира в США. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.
По словам Блаттера, фанатам лучше избегать Соединенных Штатов и смотреть турнир по телевизору.
«По прибытии болельщики должны ожидать, что если они не будут вести себя должным образом с властями, то их немедленно отправят домой. Если им повезет», - отметил экс-глава ФИФА.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет 11 июня-19 июля в США, Мексике и Канаде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
