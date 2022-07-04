Заслуженный тренер по хоккею назвал призыв Федотова в армию недоразумением
Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Быков в эфире НСН рассказал, что в России существуют правила для военнообязанных спортсменов.
Призыв игрока сборной России по хоккею Ивана Федотова и его задержание – это недоразумение или недоработка определенных структур. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заслуженный тренер РФ по хоккею Вячеслав Быков.
Ранее стало известно, что оперативники в Санкт-Петербурге задержали 25-летнего вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат, а позже увезли в Североморск, откуда планируют отправить служить на Новую Землю. Быков считает это ошибкой.
«Надеюсь, что это недоразумение. Скорее всего, это недоработка каких-то структур в помощи спортсмену. Он же игрок сборной, ЦСКА. Что касается того, как в таких случаях хоккеисты договариваются с клубами, то я играл в Советском союзе, правила были другими. Наверняка есть законы для военнообязанных спортсменов, входящих в сборную России. И, может быть, не только для спортсменов, но и для молодых людей-представителей, например, культуры и искусства», - отметил он.
До этого СМИ предположили, что задержание Ивана Федотова и его отправка на воинскую службу связаны с конфликтом игрока с его прежней командой – ЦСКА.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что федерация уже обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела Федотова.
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