«Есть закон»: Песков о призыве хоккеиста Федотова в армию
В России есть закон о воинской обязанности, эмоциональные рассуждения о призыве в армию хоккеиста Ивана Федотова абсолютно неуместны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь не может быть "человеческих" комментариев, здесь есть закон», - приводит ТАСС слова Пескова.
Он также напомнил, что существуют определенные поводы для отсрочек, а также разные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения воинской службы, напоминает Ura.ru. А прошлой ночью, по словам адвоката Федотова, хоккеист был отправлен в Североморск, отмечают «Известия».
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