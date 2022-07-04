«Есть закон»: Песков о призыве хоккеиста Федотова в армию

В России есть закон о воинской обязанности, эмоциональные рассуждения о призыве в армию хоккеиста Ивана Федотова абсолютно неуместны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Здесь не может быть "человеческих" комментариев, здесь есть закон», - приводит ТАСС слова Пескова.

Он также напомнил, что существуют определенные поводы для отсрочек, а также разные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения воинской службы, напоминает Ura.ru. А прошлой ночью, по словам адвоката Федотова, хоккеист был отправлен в Североморск, отмечают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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