«Нечему удивляться». Российский саблист о победе японцев в финале
Сергей Бида отметил сильные стороны японской сборной и рассказал об «азиатском» стиле фехтования.
Российские шпажисты завоевали серебряные медали командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщает специальный корреспондент НСН из Токио. В финале Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов проиграли сборной Японии со счётом 36:45.
Сергей Бида поделился впечатлениями от финала со спецкором "Радиоточки НСН" в Токио Натальей Шатовой.
«Удивляться нечему. Да, это первая медаль у Японии, вообще самая первая. Все равно команда очень сильная, команда очень тяжелая, прыгучая. На Олимпийских Играх восемь команд и нет такого понятия "слабая команда "», - отметил он.
Он также рассказал об «азиатском» и «европейском» стилях фехтования, напомнив, что на сегодняшний день Японию тренирует специалист из Украины.
«На самом деле как такового стиля нет у азиатских команд, потому что, во-первых, Китай фехтует под руководством тренера из Франции, и он им ставит больше французскую манеру. Сборную Японию тренирует украинский специалист и тоже дает свой стиль фехтования. Нет азиатского стиля фехтования или европейского, они больше по странам как-то идут», - рассказал Бида.
Спортсмен отметил великолепную подготовку российской сборной и поблагодарил тренерский состав и начальство за оказанную поддержку.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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