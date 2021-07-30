«Нечему удивляться». Российский саблист о победе японцев в финале

Российские шпажисты завоевали серебряные медали командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщает специальный корреспондент НСН из Токио. В финале Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов проиграли сборной Японии со счётом 36:45.

Сергей Бида поделился впечатлениями от финала со спецкором "Радиоточки НСН" в Токио Натальей Шатовой.

«Удивляться нечему. Да, это первая медаль у Японии, вообще самая первая. Все равно команда очень сильная, команда очень тяжелая, прыгучая. На Олимпийских Играх восемь команд и нет такого понятия "слабая команда "», - отметил он.

Он также рассказал об «азиатском» и «европейском» стилях фехтования, напомнив, что на сегодняшний день Японию тренирует специалист из Украины.