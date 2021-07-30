«Нечему удивляться». Российский саблист о победе японцев в финале

Сергей Бида отметил сильные стороны японской сборной и рассказал об «азиатском» стиле фехтования. 

Российские шпажисты завоевали серебряные медали командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщает специальный корреспондент НСН из Токио. В финале Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов проиграли сборной Японии со счётом 36:45.

Сергей Бида поделился впечатлениями от финала со спецкором "Радиоточки НСН" в Токио Натальей Шатовой.

«Удивляться нечему. Да, это первая медаль у Японии, вообще самая первая. Все равно команда очень сильная, команда очень тяжелая, прыгучая. На Олимпийских Играх восемь команд и нет такого понятия "слабая команда "», - отметил он.

Он также рассказал об «азиатском» и «европейском» стилях фехтования, напомнив, что на сегодняшний день Японию тренирует специалист из Украины.

Российские шпажисты стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио

«На самом деле как такового стиля нет у азиатских команд, потому что, во-первых, Китай фехтует под руководством тренера из Франции, и он им ставит больше французскую манеру. Сборную Японию тренирует украинский специалист и тоже дает свой стиль фехтования. Нет азиатского стиля фехтования или европейского, они больше по странам как-то идут», - рассказал Бида.

Спортсмен отметил великолепную подготовку российской сборной и поблагодарил тренерский состав и начальство за оказанную поддержку.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФехтованиеТокио
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры