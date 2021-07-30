Российские шпажисты стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио

Российские шпажисты завоевали серебряные медали командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.

В финале Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов проиграли сборной Японии со счётом 36:45.Бронзу взяла сборная Республики Корея, победившая национальную команду Китая.

Ранее российские рапиристки в финале Олимпийских игр 2020 года в Токио победили сборную Францию и завоевали золотые медали, сообщает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».