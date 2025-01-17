«Нечего терять»: Камельзон о преимуществе Андреевой перед первой ракеткой мира
Россиянке Мирре Андреевой перед матчем с белоруской Ариной Соболенко в пятом круге Australian Open нечего терять, в этом ее преимущество, сказал НСН Владимир Камельзон.
На крупных турнирах, как Australian Open, возраст спортсменов не играет никакой роли, чего нельзя сказать о мотивации и подготовке, а у россиянки Мирры Андреевой есть преимущество перед более титулованной соперницей — ей нечего терять. Об этом НСН заявил заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон.
Российская 17-летняя теннисистка Мирра Андреева (15-я ракетка мира) в пятый раз сыграет с первой ракеткой мира, 26-летней белоруской Ариной Соболенко. Спортсменки поборются в четвертом круге Australian Open, счет в личных встречах — 3:1 в пользу белорусской теннисистки. Соболенко — чемпионка двух последних Australian Open, она не проигрывает в Мельбурне 17 матчей подряд. Встреча состоится 19 января в 3 часа ночи по Москве. Камельзон отметил, что преимущество Андреевой в том, что ей нечего терять.
«Когда спортсмены выходят играть на такие большие турниры, еще и с проходом в полуфинал, возраст вообще не играет никакой роли. Важна мотивация, важна подготовка на данный момент. В этом случае у молодых спортсменов, которые стоят чуть ниже по рейтингу, преимущество в том, что им нечего терять. Так что у Андреевой есть шанс, я ее поздравляю с хорошей игрой. Кроме того, многое зависит от команды — как команда сработает, так и сыграет спортсмен. Что же касается Соболенко, о психологическом давлении речи не идет. Соболенко — профессиональная спортсменка, прошла огни и воды. Сказать, чтобы ее пугала встреча с Андреевой, нельзя. С чего бы ей проиграть молодой спортсменке? Хотя, конечно, я болею за россиян», — сказал Камельзон.
Не оставил без внимания собеседник НСН и скандальное поведение пятой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, который сенсационно проиграл 121-й ракетке мира, американцу Ленеру Тину. Во время матча российский спортсмен оскорбил болельщика, сломал ракету и разбил камеру. Камельзон назвал возмутительным поведение Медведева.
«Он и аппаратуру какую-то разбил, его оштрафовали на 100 тысяч долларов. Понятно, что с голоду от этого Медведев не умрет, но мне это не нравится. На спортсмена смотрят тысячи зрителей с трибун и миллионы по телевизору, он всегда должен помнить об этом, для меня в этом плане пример для подражания — Роджер Федерер. Человек должен понимать, что на него направлены камеры, что он звезда, что за него переживает огромная армия болельщиков. Нельзя вести себя так разнузданно. Я бы такого не допустил — у меня всегда игроки вели себя прилично. За такое поведение я наказывал, невзирая на регалии, мог и с игры снять. Особенно строго нужно контролировать себя в нынешних политических реалиях. Я не знаю, куда смотрит команда Медведева, скандал можно было бы перевести в шутку», — подытожил он.
Ранее Камельзон выступил против игры российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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