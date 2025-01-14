Теннисист Медведев сломал ракетку и камеру в матче на Australian Open
14 января 202510:29
Россиянин Даниил Медведев сломал ракетку о сетку и разбил камеру в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
Спортсмен встретился на корте с представителем Таиланда Касидитом Самреем.
В третьем сете, уступая со счетом 3:5 и проиграв мяч на подаче, Медведев начал наносить удары по сетке ракеткой. Теннисист сломал предмет, а также камеру на сетке.
Матч россиянина и таиландца продолжается, счет в пятом сете — 2:2.
Ранее Даниил Медведев во второй раз стал отцом, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru