«Политику не трогаем»: киберспортсмен объяснил состав российско-украинской команды по CS:GO
Российские и украинские киберспортсмены играют в одной команде, поскольку киберспорт свободен от политики, уверен ветеран Dota 2 Ярослав Кузнецов.
Команды в киберспортивных дисциплинах делятся не по национальному, а по клубному принципу, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» киберспортсмен, игрок в Dota 2 Ярослав Кузнецов.
Ранее российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) заняла первое место на турнире по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) в Швеции.
«NAVI – это вообще команда украинская, она базируется в Киеве, у них все руководство – украинцы. Но конкретно в составе команды по CS трое россиян и два украинца, поэтому ей часто российский флаг приписывают и так далее. Но на самом деле нет никакой разницы. В киберспорте мы политику не трогаем, у нас нет никаких проблем. Это спорт будущего, это не олимпиады зашоренные, где все только под одним флагом играют. У нас клубная система. Во всех видах киберспорта есть легионеры, абсолютно разные люди из разных стран, говорящие на разных языках, разных национальностей, чего угодно играют, и никого это не смущает», - с гордостью отметил он.
Кузнецов добавил, что россияне уже долгие годы добиваются хороших результатов в киберспорте, но свежие громкие победы заметно добавили популярности этому виду состязаний.
«Нет какой-то глубинной причины, почему мы выиграли. Мы хорошо играем. У нас популярны те компьютерные игры, в которых мы побеждаем, в частности, Dota и CS, мы всегда в них добивались неплохих результатов, просто сейчас одновременно одна победа, вторая, и это стало заметно тем, кто раньше ничего не слышал о киберспорте. Последние 10 лет победы, достижения у наших ребят имеются. В мире Counter-Strike это самая высокая награда, это, например, как чемпионат мира для биатлонистов. В принципе, выше ничего нет, но это такой титул, который теоретически можно и три раза, и семь, и десять завоевать. Чемпионаты проводятся несколько раз в год. Можно быть многократными чемпионами, к этому и надо стремиться. За победу миллион долларов дают, это довольно серьезно. Каждый распоряжается своими деньгами, как хочет», - рассказал Кузнецов.
Ранее глава Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит заявил, что для киберспортсменов действуют такие же антидопинговые правила, как и для представителей других дисциплин.
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