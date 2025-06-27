Червиченко: Россия не вернется на международные турниры в 2025 году
Экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко заявил в разговоре с НСН, что говорить о возвращении российских команд на международные турниры пока преждевременно.
Пока рано даже размышлять над тем, что российские команды и национальная сборная смогут участвовать в международных турнирах, заявил НСН бывший президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.
Ранее глава РФС Александр Дюков заявил о возможном возвращении России в международные турниры. По его словам, соответствующие решения могут быть приняты еще до конца текущего года. Червиченко считает, что в Европе сделают всё, чтобы не допустить россиян.
«Предпосылки и реальный факт возвращения, это большая разница. Думаю, что ничего не будет. Не вижу перспектив и возвращения сборной России на международные турниры даже в нейтральном статусе. Конфликтуют многие страны, а таким притеснениям подвержены мы одни. Трудно мне представить сейчас в Европе нейтральное поле, особенно на котором не постараются собраться воинствующие «бабуины» и максимально испортить наше выступление. Пока не уляжется вся эта агрессивная по отношению к России позиция европейцев, вряд ли что-то может измениться», - сказал Червиченко.
Вместе с тем, он признал, что национальной команде вернуться к международным турнирам будет легче, чем клубам.
«Сборной будет полегче вернуться к международным турнирам, чем клубам, поскольку национальная команда провести отбор, например, на чемпионат Европы, может на каких-то нейтральных полях, можно даже не в самой Европе. А чемпионат мира вообще может проходить в дружественных нам странах. Над этим как-то можно ещё поразмышлять, понадеяться. А то, что наши команды смогут участвовать в клубных турнирах, мне кажется, пока это нереально», - добавил специалист.
Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА снимет бан со сборной России только после СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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