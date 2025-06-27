Вместе с тем, он признал, что национальной команде вернуться к международным турнирам будет легче, чем клубам.

«Сборной будет полегче вернуться к международным турнирам, чем клубам, поскольку национальная команда провести отбор, например, на чемпионат Европы, может на каких-то нейтральных полях, можно даже не в самой Европе. А чемпионат мира вообще может проходить в дружественных нам странах. Над этим как-то можно ещё поразмышлять, понадеяться. А то, что наши команды смогут участвовать в клубных турнирах, мне кажется, пока это нереально», - добавил специалист.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА снимет бан со сборной России только после СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

